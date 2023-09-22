Війна — день 576: Зеленський зустрівся з Байденом, а росіяни продовжують "кошмарити" українців

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 22 вересня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою до США, поки Україна справляється з першими нападками ворога на енергетичну інфраструктуру цього сезону. Тим часом на окупованих росією територіях все частіше звучить "бавовна".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому домі у Вашингтоні. Очікується, що після переговорів на спільній прес-конференції Байден оголосить новий пакет військової допомоги для України.

Карта бойових дій на початок доби від DeepState виглядає так:

З даними за 19 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 573: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, Зеленський прибув до США

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 574: росіяни втрачають позиції на сході та намагаються перегрупуватися

Інформацію за 21 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 575: ЗСУ продовжують знищувати сили росіян і займають нові позиції