Війна — день 575: ЗСУ продовжують знищувати сили росіян і займають нові позиції

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести наступальні дії в районі Бахмута, де завдають значної шкоди росіянам і займають нові рубежі, окупанти ж у деяких місцях намагалися відбити втрачені позиції, але їхні спроби не завершилися успіхом. На південному напрямку теж продовжуються активні бойові дії, там росіяни атакують у напрямку Роботиного, щоб не дати ЗСУ просуватися далі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни підняли у повітря 8 стратегічних бомбардувальників, якщо політ не навчальний, то на пускові рубежі вони вийдуть після 2:00.

Інформацію за 18 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 572: окупанти проводять перегрупування після втрат та атакують міста

З даними за 19 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 573: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, Зеленський прибув до США

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 574: росіяни втрачають позиції на сході та намагаються перегрупуватися