У Кременчуці пролунали потужні вибухи: всі подробиці

Увечері 22 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу для південно-східних та північно-східних областей. У цей момент у Кременчуці пролунали вибухи.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ та місцевих Telegram-каналах. Інформації про жертви чи руйнування на цей час немає.

За інформацією ЗСУ, росіяни запустили крилаті ракети, небезпеку удару для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей. У бік Полтавської області близько 17:18 було помічено крилату ракету і в цей же час у Кременчуці пролунав вибух. Також повідомляється, що у бік харківської області летять балістичні ракети. Сили ППО напоготові, а українців просять бути в укриттях.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено повітряну тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

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