"Місто трусить від вибухів": на Луганщині приліт у тил окупантів, рвуться склади боєприпасів (відео)

У місті евакуювали школярів

У тимчасово окупованому місті Сорокине (колишній Краснодон, Луганська область) пролунав потужний вибух. Після цього населений пункт стрясається вже від повторних детонацій.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. За його даними, йдеться про приліт по складу боєприпасів російських окупантів, який вони облаштували на заводі "Юність".

"У глибокому тилу армії рф прильоти по складах боєприпасів. Все місто стрясається від вибухів. Відбувається детонація б/к. Оголошено евакуацію шкіл", — говорить він.

Судячи з коментарів у місцевих Telegram-каналах, цивільні також підтверджують приліт саме по складу із боєприпасами.

Варто зазначити, що від Сорокіне до найближчих позицій ЗСУ понад 100 кілометрів.

Місцеві жителі публікують більше відео з місця подій. На них можна почути гучні звуки детонацій та побачити дим, що піднімається над містом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 вересня в окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. За даними окупаційної "влади" Криму, причина звуків і диму нібито в тому, що проводиться демонтаж у штабі ЧФ, який раніше був зруйнований українською ракетою. Однак, громадян про це не попередили.