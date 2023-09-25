"Пам'ятник роздовбайству": співвласник готелю "Одеса" відреагував на його знищення та розповів про плани

Будівля йому ніколи не подобалася

Український бізнесмен та співвласник готелю "Одеса", який росіяни знищили в ніч проти 25 вересня, Андрій Ставніцер прокоментував цю подію. Він пообіцяв, що все буде відбудовано.

Про це підприємець розповів на своїй сторінці у Facebook. Насамперед Ставніцер зазначив, що вже давно мріяв збудувати в Одесі красиву набережну та реконструювати готель, який він назвав "пам’ятником роздовбайству та несмаку".

"Не подобався мені так, як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, незважаючи на війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступається Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів", — розповідає він.

У своєму пості бізнесмен пообіцяв українцям, що готель буде відбудований, а окупантам передав — "Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах".

Нагадаємо, що ніч на 25 вересня росіяни влаштували масовану атаку, зокрема, на Одесу та область. Про всі наслідки удару ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.