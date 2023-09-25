"Памятник раздолбайству": совладелец отеля "Одесса" отреагировал на его уничтожение и рассказал о планах

Здание ему никогда не нравилось

Украинский бизнесмен и совладелец отеля "Одесса", который россияне уничтожили в ночь на 25 сентября, Андрей Ставницер прокомментировал это событие. Он пообещал, что все будет отсроено.

Об этом предприниматель рассказал на своей странице в Facebook. Прежде всего Ставницер отметил, что уже давно мечтал построить в Одессе красивую набережную и реконструировать отель, который он назвал "памятником раздолбайству и безвкусице".

"Не нравился мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у приватных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, не уступающей Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов", — рассказывает он.

В своем посте бизнесмен пообещал украинцам, что отель будет отстроен, а оккупантам передал — "Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах".

Напомним, что ночь на 25 сентября россияне устроили массированную атаку, в частности, на Одессу и область. О всех последствиях удара вы можете узнать, перейдя по ссылке.