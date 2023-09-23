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Війна — день 577: окупанти потерпають від шквалу "бавовни", але не припиняють атак

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 23 вересня 2023, 01:21
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 23 вересня 2023 року. Росіяни не встигли відійти від знищення штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі та іншої "бавовни" в Криму, як уже є новини про можливу передачу Україні ракет ATACMS. Але й для України є сумні звістки — внаслідок удару по цивільній інфраструктурі у Кременчуці є загиблий та десятки постраждалих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:45 Одеські канали повідомляють про вибухи у районі Затоки.

00:42 Група ракет рухається у напрямку Одеської області, — Повітряні сили ЗСУ.

00:05 Відбій тривоги.

00:00 У передмісті Дніпра було чути звуки вибухів, — попередньо робота ППО. Раніше вибухи також чули у Запоріжжі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Карта бойових дій на початок доби від DeepState виглядає так:

Карта бойових дій Україна сьогодні 23.09.2023

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 574: росіяни втрачають позиції на сході та намагаються перегрупуватися

Інформацію за 21 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 575: ЗСУ продовжують знищувати сили росіян і займають нові позиції

З даними за 22 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 576: знищено штаб Чорноморського флоту рф, але росіяни продовжують обстріли