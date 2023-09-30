В США приняли промежуточный бюджет: для Украины там нет ничего хорошего

В документе говорится о расходах на период до принятия основного бюджета на 2024 год

Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета на 45 дней, в котором не предусмотрено выделение помощи Украине по статье о дополнительных расходах.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем telegram-канале, теперь документу придется пройти через Сенат, в котором поддержка Украины несколько выше. Кроме того, в версии документа от Сената имеется положение о выделение на нужды Украины 6 миллиардов долларов.

Он отметил, что проект документа был принят голосами 209 демократов и 126 республиканцев. Всего 335 голосов "за" и 209 "против".

"История, по-моему, плохая. Палату (принявшую этот проект закона без помощи Украине) контролируют республиканцы. Но как вы видите, проголосовали благодаря 209 голосам демократов", — сообщил он.

По его словам, в Сенате большинство у демократов, а республиканцы там более благосклонны к Украине, однако сейчас им предлагают либо заблокировать финансирование всех правительственных организаций на неизвестный срок, либо же оставить Украину без помощи.

Ранее "Телеграф" разбирался в том, как на помощь Украине может повлиять шатдаун в США. Это может произойти уже в ночь на 1 октября, если республиканцы и демократы не могут прийти к согласию, на что страна будет тратить деньги в следующем году (этот финансовый год заканчивается 30 сентября) и принять бюджет.