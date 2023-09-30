Поможет избежать шатдауна: в США снова хотят урезать поддержку для Украины

До "часа Х" осталось меньше суток

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить "шатдаун". Ранее в Соединенных Штатах уже хотели это сделать, но после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского решили все же сохранить средства на помощь нашей стране в бюджете.

О позиции Маккарти пишет CNN. Он аргументирует ее тем, что без пункта о помощи Украине, бюджет будет принят без разногласий.

"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Думаю, если Сенат вставляет туда Украину и сосредотачивается на Украине, а не на Америке, то это может повлечь реальные проблемы", – заявил спикер-республиканец.

Для подкрепления своего мнения Маккарти обрисовал мрачную перспективу развития событий. По его словам, если Сенат оставит законопроект "в таком виде", как он есть, со средствами для Украины, это, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.

Для справки: "шатдаун" — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в этом случае работают не в полную мощность, так как нет бюджета. Такое уже было в 2018 году во времена президента Дональда Трампа, в общей сложности Конгресс закрывал правительство на шатдаун 14 раз с 1981 года.

Как сообщал "Телеграф", Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов. Изначально эти деньги были исключены из проекта оборонного бюджета США.

Ранее "Телеграф" разбирался в том, как на помощь Украине может повлиять шатдаун в США. Это может произойти уже в ночь на 1 октября, если республиканцы и демократы не могут прийти к согласию, на что страна будет тратить деньги в следующем году (этот финансовый год заканчивается 30 сентября) и принять бюджет.