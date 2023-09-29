Таки согласовали: США выделили внушительную сумму финпомощи для Украины

В Конгрессе ожидают негативной реакции от российских пропагандистов

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 миллионов долларов. Изначально эти деньги были исключены из проекта оборонного бюджета США.

За их выделение чиновники голосовали отдельно. Такую информацию сообщает издание Politico.

По словам спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и иностранных операций "становится все труднее". Именно он продвигал поправки к голосованию, дабы убрать эти траты.

По итогу в США был принят законопроект о расходах на оборону на сумму 826 миллиардов долларов. Отдельно же голосовали за помощь Украине — в размере тех самых 300 млн долларов. Второй документ поддержало 311 представителей Палаты представителей, против свой голос отдали 117 чиновников.

Несмотря на то, что оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет перекручен российской пропагандой. Информацию в рф могли подать как отказ от помощи Киеву.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Ранее "Телеграф" писал, что США таки объявят о передаче Украине ATACMS.