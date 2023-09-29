Такі погодили: США виділили значну суму фіндопомоги для України

У Конгресі очікують негативної реакції від російських пропагандистів

Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 300 мільйонів доларів. Спочатку ці гроші було виключено із проекту оборонного бюджету США.

За їхнє виділення чиновники голосували окремо. Таку інформацію повідомляє видання Politico.

За словами речника Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті, вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та іноземних операцій "стає все важче". Саме він просував поправки до голосування, щоб забрати ці витрати.

За підсумками в США було ухвалено законопроект про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів. Окремо ж голосували за допомогу Україні — у розмірі 300 млн доларів. Другий документ підтримало 311 представників Палати представників, проти свого голосу віддали 117 чиновників.

Незважаючи на те, що обидва проекти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги Україні в окремий законопроект буде перекручено російською пропагандою. Інформацію в росії могли подати як відмову від допомоги Києву.

"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов’язань по Україні", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Раніше "Телеграф" писав, що США таки оголосять про передачу Україні ATACMS.