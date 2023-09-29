Чому шатдаун у США може зірвати навчання українських пілотів на F-16: деталі від Пентагону

Робота частини уряду США може бути припинена з 1 жовтня

Через шатдаун у США можуть зміститися терміни підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Зокрема, при зупиненні роботи державних органів у Штатах можуть виникнути проблеми із залученням цивільних осіб до навчання наших військових.

Про це під час брифінгу заявила речник Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, фахівців, які мають проводити мовне навчання пілотів, можуть відправити в неоплачувану відпустку, хоча військові продовжуватимуть працювати навіть за шатдауну.

Також представник силового відомства наголосила, що шатдаун є найгіршим сценарієм, який міг би настати для Пентагону. Вона висловила сподівання, що Конгрес зможе уникнути такого розвитку подій, хоча вже зараз у Міністерстві оборони США думають над тим, як продовжити роботу при шатдауні.

Крім того, під час брифінгу Сінг зазначила, що Міноборони США вже розпочало мовну підготовку пілотів з України.

Для довідки. Шатдаун у США — це стан, коли певна частина уряду країни не може працювати через відсутність нового бюджету. Він може настати вже з 1 жовтня, якщо новий бюджет не ухвалить Палата представників США.

Детальніше про наслідки можливого шатдауну читайте у матеріалі "Телеграфа": Загроза шатдауну в США. Як це вплине на Україну, що буде з "Абрамсами" та навчанням на F-16

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно США оголосили про другий пакет допомоги Україні за два дні.