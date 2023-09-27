Не так, як за кордоном: у Повітряних силах показали, як пілоти в Україні освоюють F-16

Навчання відбувається у вільний час

Українські пілоти старанно готуються до постачання довгоочікуваних винищувачів F-16. У свій час вони знайомляться з кабіною літака у віртуальній реальності й виконують спільні місії.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Повітряних сил ЗС України у Facebook. У сюжеті показали, як такі заняття проходять у пілотів та розповіли, яка від цього є користь.

"Звичайно, наша мета – повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. І все починається з малого", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, поки частина пілотів опановують F-16 за кордоном, льотчики, які залишаються в Україні захищати небо, також не відстають від своїх побратимів та освоюють техніку.

"Коли трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі ланки, ескадрильї, перебуваючи при цьому у різних регіонах України", — наголошується в описі під відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данія та Нідерланди погодилися допомогти Україні та передати свої винищувачі F-16. Ці дві країни очолюють коаліцію винищувачів, створену на саміті НАТО у Вільнюсі.