Не так, как заграницей: в Воздушных силах показали, как пилоты в Украине осваивают F-16

Обучение проходит в свободное время

Украинские пилоты старательно готовятся к поставкам долгожданных истребителей F-16. В свое об боевых заданий время они знакомятся с кабиной самолета в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Воздушных сил ВС Украины в Facebook. В сюжете показали, как такие занятия проходят у пилотов и рассказали, какая от этого есть польза.

"Конечно, наша цель – полноценные авиатренажеры F-16 на территории Украины, обучающие самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. И все начинается с малого", — говорится в сообщении.

Таким образом, пока часть пилотов овладевают F-16 за границей, летчики, которые остаются в Украине защищать небо, также не отстают от своих побратимов и осваивают технику.

"Когда немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины", — отмечается в описании под видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дания и Нидерланды согласились помочь Украине и передать свои истребители F-16. Эти две страны возглавляют коалицию истребителей, созданную на саммите НАТО в Вильнюсе.