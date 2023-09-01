От дронов и ракет врага: полковник ВСУ назвал три способа защитить F-16 в Украине

россия будет пытаться уничтожить самолеты, как только они окажутся на нашей территории

Украина обеспечит защиту истребителей F-16, когда партнеры их предоставят — для этого есть несколько способов. В частности, самолеты будут стоять дальше, чем в 500 километрах от линии фронта, линии восточной границы, находясь за пределами прямого действия беспилотников россии.

Об этом рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан интервью Obozrevatel. Он подчеркнул, что любая авиация уязвима: вопрос в ее размерности и расположении.

"F-16 будут стоять дальше, чем в 500 километрах от линии фронта, от линии восточной границы, то есть за пределами прямого действия беспилотников противника. Скорее всего они будут базироваться на западных аэродромах. Конечно, это увеличивает время подлета, но F-16 могут заправляться в воздухе, если это потребуется. Также есть топливные базы, увеличивающие радиус действия самолетов до тысячи километров", — пояснил он.

Полковник добавил, что в этом случае самолеты будут недостижимы ни для вражеских "Ланцетов", ни для "Орланов" на прямом управлении. От ударов российскими ракетами, которые не идут на прямом управлении, а идут по координатам, истребители будут защищать рассредоточением, постоянным перемещением самолетов с места на место.

"Это оптимальный вариант. Так мы прятали от ударов и обезопасили от ударов нашу авиацию, которую имеем. F-16 – это маленькие самолеты, это не Ил-76 или Ту-160. У них есть транспортное устройство, которое их будет просто перемещать по взлетной полосе, по стоянкам или просто по грунтовке в зависимости от задач. Эти механизмы уже отработаны. Дальностью, рассредоточением и перемещением мы спасаем наши самолеты от прямых ударов россиян", — резюмировал Свитан.

Как писал "Телеграф", ранее на Западе рассказали о проблемах с обучением украинских пилотов на F-16. Также там выразили сомнение, что авиация будет иметь решающее значение на поле боя.