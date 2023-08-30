F-16 не переломят ситуацию? На Западе говорят о проблемах с истребителями для Украины

Некоторые американские чиновники считают, что истребители не будут иметь решающего влияния на ход войны

Обучение и подготовка достаточного количество украинских пилотов на истребителях F-16 для обеспечения достаточного прикрытия с воздуха, очень длительный процесс. Многим предварительно необходимо изучать английский язык.

Об этом пишет The New York Times. В материале сказано, что только восемь украинских пилотов на данный момент достаточно свободно владеют английским языком и имеют опыт управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение на F-16 в Дании.

Еще минимум 20 пилотов начинают обучение английскому языку в Великобритании. Язык нужно знать на достаточном уровне, чтобы понимать учебные пособия и общаться с авиадиспетчерами и инструкторами. Кроме того, авионика на самолетах, включая кнопки, подписаны на английском языке.

Согласно расчетам, на подготовку украинских пилотов потребуется не менее четырех месяцев. На изучение английского может уйти еще больше времени. Около четырех месяцев нужно также на подготовку вспомогательного персонала для обслуживания F-16. На один самолет необходимо от 8 до 14 техников.

Отмечается, что заявления президента Украины Зеленского, что Украине необходимы F-16 "сигнализируют о молчаливом признании того, что 18-месячная война в Украине, вероятно, продлится еще долгие годы". В то же время, некоторые американские чиновники считают, что самолеты не будут иметь решающего значения. По их мнению танки, боеприпасы и хорошо обученные наземные войска сейчас гораздо важнее. Эффективность самолетов будет ограничена российской системой ПВО и современными истребителями, разработанными специально для борьбы с самолетами НАТО, такими как F-16. Однако в случае их появления россия будет вынуждена выделять ценные ресурсы для наблюдения и противодействия.

Источники NYT в Киеве и Вашингтоне заявили, что Украина требует истребителей, ощущая, что "политические часы тикают". Зеленский, по их словам, хочет получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, "что может привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты". Еще одна цель президента Украины — закрепить обязательства Запада на случай снижения западной поддержки.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко считает, что существенным фактором на фронте является преимущество оккупантов в воздухе. Поэтому Украина остро нуждается в боевой авиации.