Генерал Милли прокомментировал поставки важного оружия Киеву: "Спорная тема"

Вопрос с передачей дальнобойных ракет с повестки не снят

Украина получит истребители американского производства F-16, осенью первые группы наших пилотов прибудут в США для обучения. Однако что касается поставок дальнобойных ракет ATACMS, этот вопрос еще не решен.

Об этом рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Такую информацию он озвучил в интервью каналу Al-Mamlaka (Иордания).

"F-16. На самом деле это движется вперед. Существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем", — отметил он.

В то же время, по словам Милли, Вашингтон не определился с предоставлением армейских тактических ракетных систем дальнего действия, известным как ATACMS. Они необходимы ВСУ и способны достигать тыла врага.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии", — пояснил Милли, добавив, что "ATACMS — спорная тема".

По его словам, есть много причин, по которым Украине не передают ATACMS. В то же время, этот вопрос не снят с повестки и все еще "на столе".

"Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да"", — резюмировал Милли.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан пояснил "Телеграфу", почему Запад недостаточно вооружает Украину. Если бы оружия хватало, мы могли бы победить уже в этом году.