Від дронів та ракет ворога: полковник ЗСУ назвав три способи захистити F-16 в Україні

росія намагатиметься знищити літаки, щойно вони опиняться на нашій території

Україна забезпечить захист винищувачів F-16, коли партнери їх нададуть — для цього є кілька способів. Зокрема літаки стоятимуть далі, ніж за 500 кілометрів від лінії фронту, лінії східного кордону, перебуваючи поза межами прямої дії безпілотників росії.

Про це розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан інтерв'ю Obozrevatel. Він наголосив, що будь-яка авіація вразлива: питання в її розмірності та розташуванні.

"F-16 стоятимуть далі, ніж за 500 кілометрів від лінії фронту, від лінії східного кордону, тобто за межами прямої дії безпілотників противника. Швидше за все вони базуватимуться на західних аеродромах. Звичайно, це збільшує час підльоту, але F-16 можуть заправлятися в повітрі, якщо це буде потрібно. Також є паливні бази, що збільшують радіус дії літаків до тисячі кілометрів", — пояснив він.

Полковник додав, що в цьому випадку літаки будуть недосяжні ані для ворожих "Ланцетів", ані для "Орланів" на прямому управлінні. А від ударів російськими ракетами, які не йдуть на прямому управлінні, а йдуть по координатах, винищувачі захищатимуть розосередженням, постійним переміщенням літаків із місця на місце.

"Це оптимальний варіант. Так ми ховали від ударів та убезпечили від ударів нашу авіацію, яка маємо. F-16 – це маленькі літаки, це не Іл-76 або Ту-160. У них є транспортний пристрій, який їх просто переміщатиме по злітній смузі, по стоянках або просто по ґрунтовці в залежності від завдань. Ці механізми вже відпрацьовані. Дальністю, розосередженням та переміщенням ми рятуємо наші літаки від прямих ударів росіян", — резюмував Світан.

Як писав "Телеграф", раніше на Заході розповіли про проблеми з навчанням українських пілотів на F-16. Також там висловили сумнів, що авіація матиме вирішальне значення на полі бою.