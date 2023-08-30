F-16 не змінять ситуацію? На Заході говорять про проблеми з винищувачами для України

Деякі американські чиновники вважають, що винищувачі не матимуть вирішального впливу на перебіг війни

Навчання та підготовка достатньої кількості українських пілотів на винищувачах F-16 для забезпечення достатнього прикриття з повітря, дуже тривалий процес. Багатьом заздалегідь необхідно вивчати англійську мову.

Про це пише The New York Times. У матеріалі йдеться, що лише вісім українських пілотів на даний момент досить вільно володіють англійською мовою та мають досвід управління бойовими літаками, щоб розпочати навчання на F-16 у Данії.

Ще щонайменше 20 пілотів розпочинають вивчення англійської мови у Великій Британії. Мову потрібно знати на достатньому рівні, щоб розуміти навчальні посібники та спілкуватися з авіадиспетчерами та інструкторами. Крім того, авіоніка на літаках, включаючи кнопки, підписані англійською мовою.

Згідно з розрахунками, на підготовку українських пілотів потрібно щонайменше чотири місяці. На вивчення англійської може піти ще більше часу. Близько чотирьох місяців потрібно також на підготовку допоміжного персоналу обслуговування F-16. На один літак потрібно від 8 до 14 техніків.

Зазначається, що заяви президента України Зеленського про те, що Україні необхідні F-16, "сигналізують про мовчазне визнання того, що 18-місячна війна в Україні, ймовірно, триватиме ще довгі роки". Водночас деякі американські чиновники вважають, що літаки не матимуть вирішального значення. На їхню думку, танки, боєприпаси та добре навчені наземні війська зараз набагато важливіші. Ефективність літаків буде обмежена російською системою ППО та сучасними винищувачами, розробленими спеціально для боротьби з літаками НАТО, такими як F-16. Однак у разі їх появи росія буде змушена виділяти цінні ресурси для спостереження та протидії.

Джерела NYT у Києві та Вашингтоні заявили, що Україна вимагає винищувачів, відчуваючи, що "політичний годинник цокає". Зеленський, за їхніми словами, хоче отримати якнайбільше F-16 до виборів у Європі та США, "що може призвести до зміни поглядів в урядах, які обіцяли ці літаки". Ще одна мета президента України – закріпити зобов’язання Заходу на випадок зниження західної підтримки.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко вважає, що суттєвим чинником на фронті є перевага окупантів у повітрі. Тому Україна гостро потребує бойової авіації.