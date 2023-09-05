Какое топливо нужно F-16: кто готов заправлять долгожданный истребитель в Украине?

Один самолет потребляет в среднем 5 тонн горючего в час

Самолетов F-16 в Украине еще нет, но разговоров о них очень много. Президент Владимир Зеленский несколько дней назад сказал, что нам нужно 160 таких машин. Три страны пока подтвердили передачу Украине 61 самолета. "Бизнес Телеграф" поинтересовался, сколько горючего понадобится, чтобы "прокормить" будущий парк F-16.

Сколько стоит F-16?

Этот самолет – самая распространенная модель в Европе. Последние несколько лет ее постепенно выводят из строя. Так что нам F-16 может добраться дешевле. Важно, что не будет проблем с запчастями, в Европе их достаточно. В украинских ВВС уверены, что даже две эскадрильи по 12 самолетов способны переломить ход войны. А парк из 128 самолетов обеспечит победу Украине, говорит спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Пока есть договоренность о 60-80 самолетах. Намерения подтвердили Нидерланды (42 самолета), Дания (19) и Норвегия (окончательное количество пока неизвестно). Более того, президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что нам нужно 160 самолетов модели F-16. В Минобороны по запросу "Бизнес-Телеграфа" уточнили, что ожидают самолеты F-16 после завершения учений украинских пилотов, подготовки технического и инженерного персонала, создания необходимой инфраструктуры. Подавший заявление об отставке министр обороны Алексей Резников недавно предполагал, что это возможно весной.

Какую сумму Украине станет эксплуатация нового флота самолетов? Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал , что эксплуатация одного F-16 в течение года может стоить от десятков миллионов до ста миллионов долларов. "F-16 по стоимости эксплуатации — один из самых дешевых самолетов, которые вообще есть в современной мировой авиации. Час полета этого самолета стоит 8 000 долларов", — объясняет Кевлюк. Час работы Миг-29, который мы имеем на вооружении, стоит 5 000 долларов, но F-16 — более совершенная машина, потому что за годы использования имела несколько этапов модернизации. И может "носить" больше ракет.

Упрощенно затраты на эксплуатацию самолета состоят из обслуживания и топлива. Стоимость обслуживания подсчитать очень тяжело. Что по топливу? Зависит от режима полета, задач, веса боевой нагрузки, атмосферных условий и т.д. "Но в среднем можно ориентироваться на 5000 литров горючего в час полета", — утверждает Кевлюк.

F-16 используют специфическое горючее. Ведь требуется низкая температура кристаллизации, позволяющая летать в экстремальных погодных условиях на больших высотах при низких температурах. Поэтому НАТО использует топливо JP-8 (Jet Propellant 8). Кевлюк говорит, что закупочная стоимость этого горючего колеблется в диапазоне от 50 центов до 1 доллара за литр. Цену более или менее подтверждают две сети АЗС. В АМИК говорят о 60 000-70 000 грн за тонну (1600-1900 долларов), в БРСМ — 1400-1500 долларов за тонну. В тонне — примерно 1250 литров JP-8, поэтому с учетом логистики цифры примерно совпадают.

То есть Украина может получить самолеты только весной, а ориентировочные расходы топлива можно прикинуть уже сейчас. Возьмем количество машин, поставку которых уже подтвердили партнеры Украины — 61. За час работы такое количество самолетов будет одновременно тратить примерно 381 т горючего. Учитывая, что одна машина в среднем в год находится в небе 300 часов, получается, что в год F-16 потребляют примерно 114 400 тонн горючего. И, в зависимости от цены, только на топливо Украина должна тратить не менее 160 млн долларов ежегодно.

Где брать топливо

Согласно законодательству государство финансирует ВСУ за счет бюджета. Но государственно-частное партнерство стало широко распространено после 24 февраля. Могут ли частные компании поставлять топливо для самолетов? "Если речь идет о привлечении гражданских структур отечественного бизнеса к эксплуатации боевых самолетов — да, это вполне возможно", — считает Кевлюк. В качестве примера он приводит услуги по питанию Министерства обороны Украины, которые министерство закупает у частных компаний.

"Почему не закупать услуги по обслуживанию самолетов, инфраструктуры, горючее, поддержание в процедурном состоянии тренажеров или услуги по медицине? Это вполне возможно. Горючее – это то, что находится на поверхности, объемы нужны очень значительные, и я думаю, что поставки именно горючего и других эксплуатационных материалов – это очень прибыльно и интересно для бизнеса», – считает эксперт.

В Минобороны "Бизнес Телеграфу" отказали в комментариях по соображениям безопасности.

До полномасштабного вторжения авиатопливо в Украине, в том числе военного назначения, производила Укртатнафта. Но россияне разрушили завод. И все топливо для боевых самолетов импортируется.

Заправлять военные самолеты в Украине могут как АЗС, так и поставщики, имеющие соответствующие лицензии и оборудование для заправки самолета "в крыло". "Бизнес Телеграф" опросил сети АЗС, готовы ли они "кормить" F-16, когда они прибудут в Украину и на каких условиях.

Заинтересованность проявили две сети – Амик Энерджи и БРСМ-Нефть. В WOG сообщили, что это "не наш сегмент". В ОККО – не ответили на запрос.

"Заправка самолетов — это один из бизнесов нашей компании, мы можем выступать как в качестве поставщика топлива, так и услуг заправки, поскольку компания имеет специальные сертификаты на данный вид хозяйственной деятельности", — ответил "Бизнес Телеграфу" Евгений Виниченко, директор по снабжению и продаж нефтепродуктов ПИИ "АМИК УКРАИНА".

В начале полномасштабного вторжения, в период топливного кризиса 2022 года, АМИК уже снабжала топливом для реактивных двигателей Вооруженные Силы Украины. "Для нас почетно помочь ВСУ и принять участие в процессе, учитывая, какие надежды на F-16 возлагаются на Украину", — говорит Виниченко.

В компании рассказывают, что топливо для реактивных двигателей производят нефтеперерабатывающие компании Европы, в том числе Orlen.

БРСМ-Нефть готова присоединиться к обеспечению воздушных сил. Но большой бизнес-логики в этом не видит. "С точки зрения общественной позиции и сотрудничества с крупнейшими заводами по производству горючего в Европе, мы могли бы наладить поставки. Цепочка поставок — такая же как и обычного горючего", — говорит Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу сети АЗК БРСМ-Нефть.

Но возможные тендеры Минобороны ему не очень-то интересны. "Количество горючего, которое ежемесячно нужно, незначительное. И поставщик, который сейчас обеспечивает нужные объемы, абсолютно справляется и дает очень выгодную цену", — говорит Мельничук.