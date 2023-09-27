"Досягнемо прогресу": Умєров анонсував сюрпризи для росіян після надходження винищувачів (відео)

Глава Міноборони розповів про найближчі перспективи

Міністр оборони України Рустем Умєров висловив сподівання, що невдовзі до України прибудуть багатоцільові винищувачі. Це допоможе ЗСУ досягти прогресу на полі бою і дасть нашій країні можливість відповідати на ймовірні удари рф по енергетичній інфраструктурі взимку.

Про це він говорив у ході включення на телеканал CNN. Фрагмент включення опубліковано у Telegram-каналі Міністерства оборони України.

Умєров також зазначив, що взимку росія зосередиться на завдання ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Однак Україна не залишить це без відповіді.

"Але ми відповідатимемо!" – наголосив він.

За словами глави Міноборони, для того, щоб ефективно звільняти свої території від російських окупантів, Україні потрібно більше зброї. У тому числі потрібна бойова авіація.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру… Сподіваюся, скоро прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!" – резюмував Рустем Умеров.

Варто зазначити, що міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час робочого візиту до США заявила, що Україна може отримати літаки F-16 від Нідерландів за кілька місяців після початку навчання пілотів. Таким чином, до кінця 2023 року це не станеться, навчання може завершитися до весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Німеччині знайшли ще одну проблему з постачанням далекобійних ракет Україні. Навіть у разі схвалення передачі крилатих ракет Taurus, на те, щоби навчити ЗСУ їх застосуванню, може піти три місяці.

Нагадаємо, ситуацію з явним пробуксуванням постачання Україні озброєнь, настільки потрібних для ефективних наступальних та оборонних дій, прокоментував "Телеграфу" експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич. За словами експерта, є спільний трек і його можна пов’язати з листом, який гуляє мережею, про необхідність реформ.