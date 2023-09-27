"Достигнем прогресса": Умеров анонсировал сюрпризы для россиян после поступления истребителей (видео)

Глава Минобороны рассказал о ближайших перспективах

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил надежду, что вскоре в Украину прибудут многоцелевые истребители. Это поможет ВСУ достичь прогресса на поле боя и даст нашей стране возможность отвечать на вероятные удары россии по энергетической инфраструктуре зимой.

Об этом он говорил в ходе включения на телеканале CNN. Фрагмент включения опубликован в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

Умеров также отметил, что зимой россия сосредоточится на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. Однако Украина не оставит это без ответа.

"Но мы будем отвечать!" – подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, для того, чтобы эффективно освобождать свои территории от российских оккупантов, Украине необходимо больше оружия. В том числе необходима боевая авиация.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру… Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!" – резюмировал Рустем Умеров.

Стоит отметить, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время рабочего визита в США заявила, что Украина может получить самолеты F-16 от Нидерландов спустя несколько месяцев после начала обучения пилотов. Таким образом, до конца 2023 года это не произойдет — обучение может завершиться до весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Германии нашли еще одну проблему с поставками дальнобойных ракет Украине. Даже в случае одобрения передачи крылатых ракет Taurus, на то, чтобы обучить ВСУ их применению, может уйти три месяца.

Напомним, ситуацию с явным пробуксовыванием поставок Украине вооружений, столь нужных для эффективных наступательных и оборонительных действий, прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич. По словам эксперта, есть общий трек и его можно связать с письмом, которое гуляет по сети, о необходимости реформ.