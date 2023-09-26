Залужный пообщался с Марком Милли и "познакомился" с его преемником: что известно о генерале Чарльзе Брауне

Главнокомандующий еще раз озвучил американским коллегам основные потребности ВСУ для успехов на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Уже на этой неделе американский генерал покинет свой пост.

Подробностями диалога Залужный поделился в своем Telegram-канале. Также на переговорах присутствовал приемник Марка Милли генерал Чарльз Браун.

Несмотря на смену руководства Объединенного комитета начальников штабов, Украина и США продолжат работу по усилению ВСУ. Также Залужный доложил американским коллегам о ситуации на фронте.

"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не потеряли ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", — написал главнокомандующий ВСУ.

Кроме этого, Валерий Залужный уведомил американских партнеров о том, в чем наиболее нуждаются украинские военные. В частности, речь шла о системах ПВО, артиллерии и боеприпасах.

"В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны", — резюмировал украинский генерал.

Кто такой Чарльз Браун

Генералу Чарльзу Квинтону Брауну-младшему 61 год, родился он в семье кадровых военных. Военную службу начал в 1985 году, получив магистра аэронавигационных наук. Чарльз Браун военный летчик с боевым опытом, но деталей касательно операций, в которых он брал участие, в открытом доступе нет. Известно лишь, что он участвовал в военных операциях в бывшей Югославии, а также лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Большую часть своей карьеры Чарльз Браун летал на истребителях F-16, которые сейчас активно просит Украина. Командовал эскадрильей истребителей, Школой вооружения Воздушных сил США и двумя эскадрильями истребителей. К 2018 году дослужился до наивысшего воинского звания в США — четырехзвездочного генерала. За всю свою карьеру служил на Тихом океане, на Ближнем Востоке и Европе. Также в прошлом возглавлял главную военную силу Америки — Воздушные силы США.

В США отмечают, что боевой опыт бывшего военного летчика пригодится США на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, а также для лучшего понимания ситуации в Украине и поиска новых решений.

Чарльз Квинтон Браун-младший

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Марк Милли думает о контрнаступлении ВСУ. Американский генерал сделал внезапный оптимистический прогноз. Также он отметил, что, несмотря на свой боевой опыт, ранее не встречал такой войны, как в Украине.