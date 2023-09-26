Командующий Черноморским флотом рф жив? В ВСУ прокомментировали его "появление"

В спецзназе еще доразведывают результаты операции

В ССО ВСУ прокомментировали появление якобы живого командующего ЧФ рф виктора соколова, который по версии украинского спецназа был уничтожен в штабе в Севастополе.

В своем сообщении Силы спецопераций ВСУ отреагировали на видео, выложенное Министерством обороны рф, на котором якобы был запечатлен данный офицер. Там отметили, что их подразделения уже уточняют информацию.

"Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции", — говорится в сообщении.

В спецназе также напомнили, что сделали это заявление согласно с утверждениями своих источников. И добавили, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

Напомним, что после удара Украины по штабу ЧФ рф в Севастополе в ССО сделали заявление, что в число погибших при атаке вошел командующий ЧФ рф виктор соколов. Однако, сегодня, 26 сентября, российские пропагандисты распространили новость с видео, на котором можно увидеть, что соколов присутствует на коллегии Минобороны рф. Стоит отметить, что достоверность этих кадров пока ничем не подтверждена.

Напомним, ранее мы писали о том, что источники ГУР также не подтверждают гибель соколова.