Командующий Черноморским флотом жив? Он якобы присутствовал на совещании с шойгу (фото, видео)

Нельзя исключать, что это — монтаж

Командующий Черноморским флотом рф адмирал Виктор Соколов якобы присутствовал на коллегии минобороны россии. Днем ранее Силы специальных операций Украины сообщили, что он был ликвидирован в ходе ракетного удара по штабу Черноморского флота рф в Севастополе 22 сентября.

Кадры с коллегии минобороны рф публикуют росСМИ. Однако достоверность кадров не подтверждена, нельзя исключатьэто монтаж.

Скрин видео с Соколовым

В свою очередь пресс-секретарь президента россии владимра путина дмитрий песков на вопрос о гибели командующего Черноморским флотом чуть ранее не ответил ни "да" ни "нет", заявив, что "от Минобороны не было никакой информации".

Напомним, о гибели Соколова в результате ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота россии сообщили Силы специальных операций 26 сентября. По их данным, всего погибло 34 офицера. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению. Вместе с тем за несколько дней до этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не подтвердил информацию о гибели Соколова. Он подчеркнул, что информации о Соколове у Главного управления разведки на момент его комментария не было.

Как сообщал "Телеграф", 25 сентября в Севастополе снова прогремел взрыв. В районе штаба ЧФ рф, куда ранее прилетела ракета, был виден дым.