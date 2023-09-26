Командувач Чорноморського флоту живий? Він нібито був присутній на нараді з шойгу (фото, відео)

Не можна виключати, що це монтаж

Командувач Чорноморським флотом рф адмірал Віктор Соколов нібито був присутній на колегії міноборони росії. Днем раніше Сили спеціальних операцій України повідомили, що його було ліквідовано під час ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі 22 вересня.

Кадри з колегії міноборони росії публікують росЗМІ. Однак правдивість кадрів не підтверджена, не можна виключати монтаж.

Скрин відео з Соколовим

Своєю чергою прессекретар президента росії володимра путіна дмитро пєсков на запитання про загибель командувача Чорноморського флоту трохи раніше не відповів ані "так", ані "ні", заявивши, що "від міноборони не було жодної інформації".

Нагадаємо, про загибель Соколова внаслідок ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту росії повідомили Сили спеціальних операцій 26 вересня. За їхніми даними, всього загинуло 34 офіцери. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню. Водночас за кілька днів до цього керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не підтвердив інформацію про загибель Соколова. Він наголосив, що інформації про Соколова у Головного управління розвідки на момент його коментаря не було.

Як повідомляв "Телеграф", 25 вересня в Севастополі знову пролунав вибух. У районі штабу ЧФ росії, куди раніше прилетіла ракета, було видно дим.