Україна ліквідувала командувача Чорноморського флоту росії: подробиці

У ССО уточнили втрати окупантів

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі загинув командувач ЧФ рф. Загалом загинуло 34 російські офіцери.

Про це повідомили у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій. Поранення отримала понад сотня окупантів.

"Після ураження штабу ЧФ росії загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", — йдеться в повідомленні.

Адмірал Віктор Соколов, командувач Чорноморського флоту Росії

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту росіян вранці 22 вересня. За даними голови керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, серед поранених Олександр Романчук, командувач угрупуванням російської армії на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Після прильоту ракети він перебував у дуже тяжкому стані. Також поранення отримав Олег Цеков, командир 200-ї окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ рф (внаслідок поранення був непритомний).

Також у ССО оновили інформацію щодо втрат противника в результаті проведення спецоперації зі знищення БДК "Мінськ". Там також загинуло чимало окупантів.

"З огляду на факт, що БДК "Мінськ" має наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти", — зазначили у ССО.

Нагадаємо, великий десантний корабель "Мінськ" був уражений на судноремонтному заводі ім. С. Орджонікідзе у Севастополі у ніч проти 13 вересня. Разом з ним пошкодження отримав і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Як повідомляв "Телеграф", 25 вересня в Севастополі знову пролунав вибух. У районі штабу ЧФ росії, куди раніше прилетіла ракета, було видно дим.