Украина ликвидировала командующего Черноморским флотом рф: подробности

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота рф в Севастополе погиб командующий ЧФ росии. Всего погибло 34 офицера.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций. Ранения получили более сотни оккупантов.

"После поражения штаба ЧФ рф погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", — сказано в сообщении.

Адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом рф

Напомним, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота россиян утром 22 сентября. По данным главы руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, среди раненых — Александр Романчук, командующий группировкой российской армии на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. После прилета ракеты он находился в очень тяжелом состоянии. Также ранение получил Олег Цеков, командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ рф (в результате ранения был без сознания).

Также в ССО обновили информацию по потерям противника в результате проведения спецоперации по уничтожению БДК "Минск". Там тоже погибло немало оккупантов.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", — отметили в ССО.

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