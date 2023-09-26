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Командувач Чорноморським флотом рф живий? У ЗСУ прокоментували його "появу"

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Денис Подставной Денис Подставной
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Командувач Чорноморським флотом рф живий? У ЗСУ прокоментували його "появу" Новина оновлена 26 вересня 2023, 15:59

У спецзназі ще дорозвідують результати операції

У ССО ЗСУ прокоментували появу нібито живого командувача ЧФ рф віктора соколова, якого за версією українського спецназу було знищено у штабі в Севастополі.

У своєму повідомленні Сили спецоперацій ЗСУ відреагували на відео, викладене Міністерством оборони росії, на якому нібито був зафільмований цей офіцер. Там наголосили, що їхні підрозділи вже уточнюють інформацію.

"Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", — йдеться у повідомленні.

У спецназі також нагадали, що зробили цю заяву виходячи з тверджень своїх джерел. І додали, що багатьох досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізнення фрагментів тіл.

Нагадаємо, що після удару України по штабу ЧФ рф в Севастополі в ССО зробили заяву, що в число загиблих при атаці увійшов командувач віктор соколов. Однак, сьогодні, 26 вересня, російські пропагандисти розповсюдили новину з відео, на якому можна побачити, що соколов є присутній на колегії Міноборони росії. Варто зазначити, що достовірність цих кадрів поки що нічим не підтверджена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що джерела ГУР також не підтверджують загибель соколова.

Теги:
#Україна #Севастополь #Спецназ #ЧФ РФ #ССО