Командувач Чорноморським флотом рф живий? У ЗСУ прокоментували його "появу"

У спецзназі ще дорозвідують результати операції

У ССО ЗСУ прокоментували появу нібито живого командувача ЧФ рф віктора соколова, якого за версією українського спецназу було знищено у штабі в Севастополі.

У своєму повідомленні Сили спецоперацій ЗСУ відреагували на відео, викладене Міністерством оборони росії, на якому нібито був зафільмований цей офіцер. Там наголосили, що їхні підрозділи вже уточнюють інформацію.

"Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", — йдеться у повідомленні.

У спецназі також нагадали, що зробили цю заяву виходячи з тверджень своїх джерел. І додали, що багатьох досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізнення фрагментів тіл.

Нагадаємо, що після удару України по штабу ЧФ рф в Севастополі в ССО зробили заяву, що в число загиблих при атаці увійшов командувач віктор соколов. Однак, сьогодні, 26 вересня, російські пропагандисти розповсюдили новину з відео, на якому можна побачити, що соколов є присутній на колегії Міноборони росії. Варто зазначити, що достовірність цих кадрів поки що нічим не підтверджена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що джерела ГУР також не підтверджують загибель соколова.