У Залужного будет новый собеседник: Сенат США определился с преемником Милли, что о нем известно

Он вступит в должность оченью этого года

Американский Сенат утвердил на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала ВВС США Чарльза Брауна. Большинство голосов было отдано в его поддержку.

Голосование состоялось в среду, 20 сентября. 83 из 100 сенаторов поддержали назначение Брауна. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что ранее Чарльза Брауна или других кандидатов на высшие посты в военном руководстве страны. Это было связано с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.

После того как лидер демократического большинства Чак Шумер применил специальную процедуру, позволяющую обойти блокирование голосования со стороны республиканца Томми Тубервиля, сенаторы смогли провести голосование по назначению Брауна

Блокирование утверждения на руководящие должности в Пентагоне Тубервиль начал в знак протеста против политики руководства Минобороны. В Пентагоне тем временем считают, что блокирование сотен кандидатов может иметь далеко идущие последствия.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Марк Милли довольно часто созваниваются и общаются насчет ситуации на фронте. Браун вступит в должность после выхода на пенсию Милли — в конце сентября текущего года.

Что известно о Чарльзе Брауне

Является бывшим военным летчиком с опытом командования войсками в Тихоокеанском регионе. Он имеет степень магистра аэронавигационных наук в авиационном университете Эмбри-Риддла в Дейтона-Бич, штат Флорида. Он пилот-командир с более чем 2900 часами полета, включая 130 часов боевых вылетов.

В июне 2015 года он стал командующим Центрального командования ВС США (USAFCENT), а в 2016-ом — замом командующего. Браун лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Чарльз Браун

В мае 2023 года президент США Джо Байден официально заявил, что должность председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала ВВС США займет Чарльз Браун вместо Марка Милли, так как полномочия последнего заканчиваются осенью текущего года.

К слову, Браун стал первым афроамериканцем, назначенным начальником штаба, и также первым афроамериканцем, возглавившим какое-либо подразделение вооружённых сил США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Марк Милли высказался насчет поставки Украине и дальнобойных ракет ATACMS, а также истребителей американского производства F-16.