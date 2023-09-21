Залужний матиме нового співрозмовника: Сенат США визначився з наступником Міллі, що про нього відомо

Він вступить на посаду дуже цього року

Американський Сенат затвердив на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала ВПС США Чарльза Брауна. Більшість голосів було віддано на його підтримку.

Голосування відбулося у середу, 20 вересня. 83 зі 100 сенаторів підтримали призначення Брауна. Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що раніше Чарльза Брауна чи інших кандидатів на найвищі посади у військовому керівництві країни. Це було з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.

Після того, як лідер демократичної більшості Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, що дозволяє обійти блокування голосування з боку республіканця Томмі Тубервіля, сенатори змогли провести голосування за призначенням Брауна

Блокування затвердження на керівні посади у Пентагоні Тубервіль розпочав на знак протесту проти політики керівництва Міноборони. У Пентагоні тим часом вважають, що блокування сотень кандидатів може мати далекосяжні наслідки.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Марк Міллі досить часто зідзвонюються та спілкуються щодо ситуації на фронті. Браун обійме посаду після виходу на пенсію Міллі — наприкінці вересня поточного року.

Що відомо про Чарльза Брауна

Є колишнім військовим льотчиком із досвідом командування військами у Тихоокеанському регіоні. Він має ступінь магістра аеронавігаційних наук в авіаційному університеті Ембрі-Ріддла в Дейтона-Біч, штат Флорида. Він пілот-командир із більш ніж 2900 годинами польоту, включаючи 130 годин бойових вильотів.

У червні 2015 року він став командувачем Центрального командування ЗС США (USAFCENT), а 2016-го — заступником командувача. Браун особисто очолював усі операції військової авіації на Близькому Сході та Центральній Азії.

Чарльз Браун

У травні 2023 року президент США Джо Байден офіційно заявив, що посада голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала ВПС США обійме Чарльз Браун замість Марка Міллі, оскільки повноваження останнього закінчуються восени поточного року.

До речі, Браун став першим афроамериканцем, призначеним начальником штабу, а також першим афроамериканцем, який очолив якийсь підрозділ збройних сил США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Марк Міллі висловився щодо постачання Україні та далекобійних ракет ATACMS, а також винищувачів американського виробництва F-16.