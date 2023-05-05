У США хочуть замінити голову Генштабу: хто буде замість Марка Міллі

В армії США будуть кадрові перестановки

В армії США готуються зробити важливу кадрову зміну. Замість Марка Міллі посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів можуть призначити генерала Чарльза Брауна-молодшого.

Про це пише The Washington Post з посиланням на три власні джерела. Браун є досвідченим льотчиком і проходив службу на Близькому Сході та Тихоокеанському регіоні.

Марк Міллі перебував на посту у непростий час. Він застав напад на Капітолій США, смертоносну евакуацію з Афганістану та військову допомогу Україні під час війни з росією. Коли президент оголосить про зміну голови Об’єднаного комітету начальників штабів, невідомо.

"Коли президент Байден ухвалить остаточне рішення, він повідомить про це обрану особу, а потім оголосить про це публічно. Цього ще не було", — пише видання.

Відомо, що Браун командував військами США Близькому Сході, будучи головою Центрального командування ВПС США. Також він проходив службу в Європі у 2014 році, обіймаючи посаду директора операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції у ВПС США у Європі. У серпні 2020 року Сенат США одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у міноборони росії також відбулися кадрові зміни. "М’ясника Маріуполя" михайла мізінцева звільнили з посади заступника голови відомства сергія шойгу. Причина залишається невідомою, але, ймовірно, військове керівництво росії до нього мали серйозні претензії. Через кілька днів після цього екс-заступника міністра оборони помітили у Бахмуті. Повідомляється, що він міг приєднатися до найманців із ПВК "Вагнера" і став заступником пригожина.