В США хотят заменить главу Генштаба: кто будет вместо Марка Милли

В армии США грядут кадровые перестановки

В армии США готовятся совершить важную кадровую перемену. Вместо Марка Милли пост главы Объединенного комитета начальников штабов могут назначить генерала Чарльза Брауна-младшего.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три собственных источника. Браун является опытным летчиком и проходил службу на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Марк Милли пребывал на посту в непростое время. Он застал нападение на Капитолий США, смертоносную эвакуацию из Афганистана и военную помощь Украине во время войны с россией. Когда президент объявит о смене председателя Объединенного комитета начальников штабов, неизвестно.

"Когда президент Байден примет окончательное решение, он сообщит об этом выбранному лицу, а затем объявит об этом публично. Этого еще не было", — пишет издание.

Известно, что Браун командовал войсками США на Ближнем Востоке, будучи главой Центрального командования ВВС США. Также он проходил службу в Европе в 2014 году, занимая должность директора операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в ВВС США в Европе. В августе 2020 года Сенат США единогласно утвердил его в должности начальника штаба ВВС.

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