Залужний поспілкувався з Марком Міллі і "познайомився" з його наступником: що відомо про генерала Чарльза Брауна

Головнокомандувач ще раз озвучив американським колегам основні потреби ЗСУ для успіхів на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Вже цього тижня американський генерал залишить свою посаду.

Подробиці діалогу Залужний поділився у своєму Telegram-каналі. Також на переговорах був присутній наступник Марка Міллі генерал Чарльз Браун.

Попри зміну керівництва Об’єднаного комітету начальників штабів, Україна та США продовжать роботу щодо посилення ЗСУ. Також Залужний доповів американським колегам про ситуацію на фронті.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на запеклий опір противника, продовжуємо рухатися вперед", — написав головнокомандувач ЗСУ.

Крім цього, Валерій Залужний повідомив американських партнерів про те, чого найбільше потребують українські військові. Зокрема, йшлося про системи ППО, артилерію та боєприпаси.

"На завершення розмови ще раз особисто і від імені українських солдатів та офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни", - резюмував український генерал.

Хто такий Чарльз Браун

Генералу Чарльзу Квінтону Брауну-молодшому 61 рік, народився він у родині кадрових військових. Військову службу розпочав у 1985 році, отримавши магістра аеронавігаційних наук. Чарльз Браун військовий льотчик із бойовим досвідом, але деталей щодо операцій, у яких він брав участь, у відкритому доступі немає. Відомо лише, що він брав участь у військових операціях у колишній Югославії, а також особисто очолював усі операції військової авіації на Близькому Сході та в Центральній Азії.

Більшість своєї кар’єри Чарльз Браун літав на винищувачах F-16, які зараз активно просить Україна. Командував ескадрильєю винищувачів, Школою озброєння Повітряних сил США та двома ескадрильями винищувачів. До 2018 року дістався найвищого військового звання в США — чотиризіркового генерала. За всю свою кар’єру служив на Тихому океані, Близькому Сході та Європі. Також у минулому очолював головну військову силу Америки — Повітряні сили США.

У США зазначають, що бойовий досвід колишнього військового льотчика стане в нагоді США на тлі напруження, що зростає у відносинах з Китаєм, а також для кращого розуміння ситуації в Україні та пошуку нових рішень.

Чарльз Квінтон Браун-молодший

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Марк Міллі думає про контрнаступ ЗСУ. Американський генерал зробив раптовий оптимістичний прогноз. Також він зазначив, що, попри свій бойовий досвід, раніше не зустрічав такої війни, як в Україні.