Контрнаступ ЗСУ: Марк Міллі зробив раптову оптимістичну заяву

Топгенерал США обнадіяв заявою про контрнаступ ЗСУ

Україна після початку російського вторгнення звільнила більш ніж половину окупованих росією територій, проте повністю вибити росіян за межі українських кордонів буде дуже непросто.

Про це розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумком зустрічі координаційної групи у форматі "Рамштайн".

"Україна продовжує досягати успіху. На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель", — зазначив Міллі.

Варто зазначити, що ці оптимістичні слова пролунали одразу після його заяви про те, що перемога України у війні є "дуже високою планкою" і що для її досягнення знадобиться "дуже багато часу".

Тоді він повідомив, що на території України все ще залишається близько 200 тисяч російських солдатів, а український контрнаступ хоч і значний за своїми розмахами, але має обмежені цілі і не завершиться повним розгромом всього окупаційного угруповання.

"Я можу вам сказати, що буде потрібен значний час, щоб військовим шляхом вигнати всі 200 000 або більше російських солдатів з окупованої росією частини України. Це дуже висока планка. Для цього потрібно багато часу", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше повідомив, що після настання холодів контрнаступ ЗСУ сповільниться, але не зупиниться.