Война — день 581: ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на юге

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают успешно отражать атаки оккупантов на фронте, а также продвигаются на некоторых направлениях. Так, ВСУ сообщают об успехах в районе Бахмута Донецкой области, а минувшим вечером в российских телеграм-каналах и чатах начали появляться сообщения о "масштабном наступлении ВСУ" в Запорожской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Силы обороны Украины продолжают продвигаться на юге от Бахмута, за прошедшие сутки там было 12 боестолкновений, сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш

С данными за 24 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 578: ВСУ готовятся к новому прорыву, а оккупанты копят ракеты для новых ударов

О том, что происходило 25 сентября, читайте в материале: Война — день 579: ВСУ "перемалывают" оккупантов на фронтах, а в глубоком тылу россиян все чаще звучит "бавовна"

Информацию за 26 сентября смотрите по ссылке: Война — день 580: на фронте обострение боев и взаимные атаки дронами и ракетами в тылу