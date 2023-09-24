В Германии нашли еще одну проблему с поставками дальнобойных ракет Украине: что на этот раз

ВСУ придется долго обучаться применению нового оружия

В Германии уже несколько месяцев обсуждают вопросы передачи Украине крылатых ракет Taurus однако даже в случае получения одобрения от правительства могут возникнуть новые проблемы.

Как сообщает BILD со ссылкой на свои источники, даже в случае одобрения их передачи, чтобы обучить ВСУ их применению, может уйти три месяца.

В частности издание отмечает, что подвижки в вопросе передачи Соединенными Штатами дальнобойных ракет ATACMS может повлиять на позицию Берлина относительно передачи ракет Taurus. До последнего времени Германия собиралась согласовывать все поставки оружия с Вашингтоном и выражала опасения, что это оружие будет применено для ударов по территории россии.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку [поставок Taurus] теперь недействительны", — сказал оборонный эксперт партии СвДП Маркус Фабер.

Он отметил, что недавняя атака Украины на штаб Черноморского флота россии в Крыму показывает то, насколько сильно ей нужно подобное вооружение.

Однако издание сообщает, что даже если ракеты Taurus будут переданы в ближайшее время, то проблемой станет длительный срок обучения их применению. В частности, производитель ракет — компания MBDA — уверена, что украинским пилотам придется обучаться этому по меньшей мере три месяца.

"Украинцы впервые запросили их более четырёх месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", — добавил Фабер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставку Taurus Украине. По словам руководителя комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, это единственный человек, который тормозит процесс передачи ракет.