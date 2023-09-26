Пробуксовка с поставкой западного оружия Украине: в чем проблема

Передавая Киеву бывшее советское оружие, страны Европы преследуют свои цели

Во вторник, 26 сентября, немало шума наделал список реформ, которые Соединенные Штаты Америки якобы "выкатили" Украине за продолжение предоставления военной помощи. И хотя в посольстве США в Украине объяснили, что речь идет о предложениях приоритетных реформ для обсуждения, определенное напряжение в обществе эта информация вызвала. Особенно на фоне того, что появилась другая информация – о намерении кремля потратить на войну в 2024 году рекордную сумму.

Всё это происходит на фоне сообщений о дефектах германских танков Leopard 1A5, о блокировании поставок нам дальнобойных ракет Taurus, о неопределенности с поставками американских ракет ATACMS. Кроме того, Варшава и Киев "сделали "оружейные" заявления.

Ситуацию с явным пробуксовыванием поставок Украине вооружений, столь нужных для эффективных наступательных и оборонительных действий, прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

По словам эксперта, есть общий трек, который можно связать с письмом, которое гуляет по сети, о необходимости реформ.

"У партнеров возникает логичный вопрос – какой будет Украина после войны? И пока украинские власти зависимы от поставок вооружений с Запада, часть наших партнеров считает целесообразным напомнить о необходимости реформирования страны. Начиная с 2014 года, у нас много говорят о реформах, о преобразованиях. Но как-то ничего особо не получалось", – отмечает Игар Тышкевич.

Это не значит, уточняет он, что сейчас речь идет о жесткой увязке реформ с получением военной помощи. Скорее – мы получили определенное политическое напоминание.

Что касается поставок вооружений в Украину – тут есть ряд моментов, считает эксперт.

"Когда нам передавали старое (но модернизированное) советское вооружение, государства Восточной Европы преследовали и собственные цели. А именно – получение от партнеров (США, ряда стран Западной Европы, других союзников) разрешения на покупку более современных вооружений. Как та же Польша, покупающая новые образцы в США, в Южной Корее и так далее", – поясняет Игар Тышкевич.

Та или иная страна, подчеркивает эксперт, передавая нам старые самолеты типа "МиГ" и "Су", взамен получала заверения партнеров, что получит (читайте – купит) определенное количество более современных боевых самолетов. И тут была выгода для всех. Но! Запасы старого, пусть даже модернизированного, советского вооружения – заканчиваются.

"Следующий этап – поставки нам более современных видов вооружения. И тут уже вопрос обороноспособности каждой из стран, которая готова или теоретически может передать Украине нечто такое", – акцентирует эксперт.

Во-первых, сколько у нее есть таких вооружений.

Во-вторых, сколько минимально нужно оставить себе, чтобы не подорвать свою обороноспособность.

В-третьих, за какое время ВПК (свой или партнеров) может произвести всё необходимое.

"Если мы говорим о бронетехнике, следует понимать, что танков у Запада не так много. С ракетами – та же ситуация. Если российские запасы исчислялись тысячами, то у наших европейских и американских партнеров – сотнями. Цифры разного порядка", – констатирует Игар Тышкевич.

Также, по словам эксперта, нужно понимать, в каком состоянии находится ВПК европейских государств. Оценки скорости модернизации либо производства различных видов бронетехники, артсистем и авиации говорят о том, что даже наиболее развитые страны производили десятки их штук в год, отмечает Игар Тышкевич. Украине же их нужны сотни.

"Не случайно Польша предпочла закупать бронетехнику у Южной Кореи, где ВПК (учитывая постоянную угрозу со стороны Северной Кореи) работает на полную мощность, – говорит эксперт. – Польша сейчас активно перевооружает свою армию. Закупает не только новую бронетехнику, но и артиллеристские системы, нацелена на новые самолеты. И передать что-то нам она просто уже не может.

Старые складские запасы исчерпаны, свой ВПК производит определенное количество техники, часть из которой, кстати, законтрактована Украиной. И заявления отдельных польских чиновников о прекращении военной помощи нашей стране было позже уточнено. Подчеркивалось, что речь идет о новых пакетах, что старые контракты – выполняются. И вопрос лишь в способности производить и в наличии необходимого на складах".

Плюс – не стоит забывать, что в Польше сейчас разгар предвыборной кампании (парламентские выборы в середине октября). В США президентские выборы лишь в ноябре будущего года, но и там уже существует определенный накал страстей. Соответственно, часть заявлений о необходимости увеличения/уменьшения поддержки Украины, накладывается еще и на достаточной резкий фон внутренней политической борьбы, поясняет Игар Тышкевич.

"При этом тема помощи Украине не является доминирующим вопросом, который гарантирует или не гарантирует избрание той или иной политической силы, того или иного кандидата в президенты. Данная тема, в лучшем случае, входит в пункты с 5 по 10. И рассматривается следующим образом: любое оружие имеет цену – сколько поддержка Украины будет стоить нашим налогоплательщикам, поддерживают ли они такие затраты? Причем, речь не только о помощи вооружениями, но и – непосредственно финансами. Экономическая помощь, гуманитарная, военная – это на выходе огромные суммы. Которые нужно как-то объяснять электорату. Не удивительно, что мы имеем требования от наших партнеров. В том числе – проведение реформ в надзорных, антикоррупционных, контролирующих органах. Ведь логично, что, если деньги, вооружения заходят в Украину, они должны как-то контролироваться", – аргументирует эксперт.

Если говорить об американском ВПК, тут имеем дело с частью помощи, передаваемой ранее Украине, считает он.

"Разные государства передали нам сотни старых советских танков. А в замену им США или Германия обязались поставить Abrams либо Leopard. Подписаны контракты, есть обязательства на поставки, производственные линии задействованы. И естественно, что большого количества (сотен танков от одного государства) нам ожидать не приходится. Что касается ракет, тут вопросы и складских запасов, и возможностей производства", – резюмирует Игар Тышкевич.