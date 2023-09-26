Такая же ситуация была в СССР перед его развалом

Доля военных расходов в российском бюджете-2024 станет рекордной с последних лет Советского Союза. Таких сумм еще не было за всю современную историю россии.

Журналисты The Moscow Times подсчитали, что по данным Bloomberg, по статье "национальная оборона" правительство россии намерено потратить в следующем году 10,8 триллиона рублей — на 70% больше, чем в текущем (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн). Это также втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

В результате впервые в современной россии на армию и заводы военно-промышленного комплекса пойдет практически каждый третий потраченный казной рубль (29,5%). На третий год вторжения "счет" за войну для бюджета удвоится, а накопленным итогом превысит $200 млрд.

Для сравнения: в российский бюджет текущего года изначально закладывали лишь 19% расходов на оборону (5 трлн рублей из 26,1 трлн). В первый год войны против Украины эта доля составляла 17% (4,7 трлн рублей из 27,8 трлн).

"Таких военных расходов еще не было за всю современную историю россии", — отметила приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

Вместе с тем в свои последние годы треть бюджета на оборону тратил и СССР. Например, в бюджете-1990 на военные цели было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера рф Егора Гайдара).

Однако если учесть суммарные расходы на силовиков, включая полицию, Росгвардию и систему ФСИН, то россия уже побила рекорды Советского Союза. В целом на статьи "национальная оборона" и "национальная безопасность" (3,5 трлн рублей) приходится почти 40% бюджета россии в 2024 году, тогда как в СССР в 1990 году эта цифра составляла 33%.

Как сообщал "Телеграф", президент россии владимир путин мог дать министру обороны рф сергею шойгу срок до начала октября, чтобы остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на передовой. Также диктатор требует вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.