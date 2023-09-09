"Это абсолютно правильно": Данилов прокомментировал намерение США провести аудит военной помощи Украине (видео)

Украине нечего скрывать от союзников

В США вновь намерены провести аудит предоставленной Украине военной помощи, однако особо переживать по этому поводу незачем.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" секретарь СНБО Алексей Данилов, наша страна готова дать отчет об использовании полученной от Запада помощи.

"С первого дня вся помощь, которая заходила в нашу страну, она находится под контролем. Мы готовы отчитаться о любой помощи, которую мы получили и нет никакого значения, это Соединенные штаты или любая другая страна", — сказал Данилов.

По его словам, Украине скрывать нечего, а желание Вашингтона проконтролировать то, как используется их оружие, является "абсолютно правильным".

"Если кто-то нам помогает, то он должен знать, куда идет его помощь", — добавил он.

При этом, Данилов предложил не строить предположений о том, что это якобы связано с избирательным процессом в США.

Как сообщалось ранее, на днях в СМИ попало письмо Пентагона, в котором шла речь о необходимости провести еще один аудит предоставленной помощи.

Причиной такового решения являлась недавняя ошибка оборонного ведомства США в оценке стоимости некоторых переданных образцов вооружений, в результате которой было обнаружено, что реальная стоимость выделенной помощи оказалась на 6,2 миллиарда долларов меньше, чем было указано в документах.

Теперь в Вашингтоне хотят перепроверить следовали ли структуры американского Минобороны обновленной политике при определении стоимости переданных средств после обнаружения ошибки. Также аудиторы хотят оценить соответствие действующим федеральным законам Президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA), по которым оружие для Украины выделялось из запасов армии США.

Как сообщалось ранее, Пентагон накануне одобрил выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму 600 млн долларов. Это второй пакет помощи за прошедшие два дня.