"Це абсолютно правильно": Данілов прокоментував намір США провести аудит військової допомоги Україні (відео)

Україні нема чого приховувати від союзників

У США знову мають намір провести аудит наданої Україні військової допомоги, проте особливо переживати з цього приводу нема чого.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" секретар РНБО Олексій Данілов, наша країна готова дати звіт про використання отриманої від Заходу допомоги.

"З першого дня вся допомога, яка заходила до нашої країни, вона перебуває під контролем. Ми готові звітувати про будь-яку допомогу, яку ми отримали і немає жодного значення, це Сполучені штати чи будь-яка інша країна", — сказав Данілов.

За його словами, Україні приховувати нічого, а бажання Вашингтона проконтролювати те, як використовується їхня зброя, є "абсолютно правильним".

"Якщо хтось нам допомагає, то він має знати, куди йде його допомога", — додав він.

При цьому Данілов запропонував не робити припущень про те, що це нібито пов’язано з виборчим процесом у США.

Як повідомлялося раніше, днями до ЗМІ потрапив лист Пентагону, в якому йшлося про необхідність провести ще один аудит наданої допомоги.

Причиною такого рішення була недавня помилка оборонного відомства США в оцінці вартості деяких переданих зразків озброєнь, в результаті якої було виявлено, що реальна вартість виділеної допомоги виявилася на 6,2 мільярда доларів менше, ніж було зазначено у документах.

Тепер у Вашингтоні хочуть перевіряти ще раз структури американського Міноборони щодо дотримання оновленої політики при визначенні вартості переданих засобів після виявлення помилки. Також аудитори хочуть оцінити відповідність чинним федеральним законам Президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), за якими зброя для України виділялася із запасів армії США.

Як повідомлялося раніше, Пентагон напередодні схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 600 млн. доларів. Це другий пакет допомоги за два дні.