Украина отказалась от долгожданных танков "Леопард" от Германии: что произошло

Киев сообщил Берлину неприятную новость

С проектом по поставкам из Германии в Украину более сотни старых танков Leopard 1A5 возникли серьезные проблемы. Недавно Украине пришлось отказаться от десяти единиц этой техники.

Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что на прошлой неделе страна отказалась принимать танки от Германии, поскольку, как заявил Киев Берлину, техника, прибывшая в Польшу, нуждалась в ремонте.

"Украина уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте", — говорится в статье.

Отремонтировать "Леопарды" в Украине нет возможности по причине отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей.

Эта информация вызвала беспокойство у Берлина, и Минобороны в свою очередь направило технических экспертов в Жешув для проверки состояния техники. Как выяснилось, танки действительно нуждаются в ремонте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года Германия, Дания и Нидерланды заявили, что отправят в Украину более ста "Леопардов" старого образца.

Отметим, что летом 2023 года Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в рамках которого должны быть переданы первые десять танков Leopard 1A5.