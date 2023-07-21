Германия передала Украине первые танки Leopard 1А5: что еще вошло в пакет помощи

Также ВСУ получили 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего планируется поставка более 100 таких машин.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Кроме того, в пакет входят:

20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;

1 тяжелая мостовая система и 12 прицепов;

1035 155-мм снарядов и дымовых боеприпасов того же калибра;

4 машины охраны границы;

10 РЛС наземного наблюдения;

16 грузовиков Zetros;

100 тысяч аптечек.

Отметим, Leopard 1A5 — модернизированная версия первых Leopard. Основой вооружения является нарезная 105-мм пушка Royal Ordnance L7A3 с боекомплектом 60 снарядов. В Минобороны ожидают, что несмотря на устарелость машины, она может очень пригодится ВСУ. Танк можно применять, например, для прикрытия флангов, проведения разведки боем, уничтожения легкобронированной техники и личного состава врага, таким образом высвобождая более современные танки для более важных направлений.

Leopard 1А5

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил немецких союзников за новый пакет помощи.

Как ранее сообщал "Телеграф", Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов.