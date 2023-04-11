Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о слабостях западных армий

После 24 февраля 2022 Украина стала носителем наиболее передового военного опыта в мире. К этому моменту все передовые государства готовились разве что к войне в формате "локального конфликта", которая ведется ограниченной и компактной группировкой с достаточно высокой огневой мощью где-то на "периферии" в сжатые сроки, и все завершается "политическим урегулированием".

А тут мир увидел, что готовиться нужно к совсем другому – к тотальной войне "образца 20 века" с бешеной нагрузкой на демографию и экономику (даже в условиях Второй мировой Германия и СССР тратили на войну максимум 50% от имеющегося в казне, а не так как Украина, где на войну идут все 100% госказны).

Да, ВСУ сейчас получают и консультативную помощь от стран Запада, потому что они например в промежутке с февраля 1991 года по февраль 2022 года имели опыт применения крупных механизированных соединений для наступательных операций, а мы нет.

Но когда западные армии тренируются воевать "как ВСУ", то тяжело у них это все получается.

Зимой британцы тренировались, смогут ли они применять свои Apache "в полевых условиях" так же, как наша армейская авиация, свои вертолеты для работы по рашистам. Короче, что-то пока не спешат повторять.

Армия США отработала, какой результат покажет их бригада почти на 90 танков Abrams и 125 БМП Bradley в условиях, как сейчас воюют ВСУ против армии РФ. Результат – продвижение вперед на 150 км в течение 9 дней, но с очень высокими потерями по живой силе, и в первые 2 дня был риск, что наступление "захлебнется".

Казалось бы, особенно в таких условиях было бы как минимум неуместно носиться с утверждениями о том, что у кого-то в сфере обороны дела обстоят лучше, чем у воюющей Украины. Но нет, такие добрые люди тоже находятся, и выбирают для сравнения не всегда подходящие примеры.

В тренде сейчас стала Финляндия, которую сейчас приняли в НАТО, и о которой "крутят" совсем нереалистичные цифры вроде бы в "1 миллион человек мобрезерва".

Финская армия действительно на порядки меньше – сухопутные войска всего 4 тысячи кадровых "штыков" + 9 тысяч резервистов, при общем мобрезерве всего в 289 тысяч человек.

Чем Финляндия действительно была бы хороша, как пример – так это целенаправленное военное строительство в условиях мирного времени. Ибо те же финны в 2000-2010-х годах купили аж 200 танков Leopard 2, 20 систем M270 MLRS, 40 пусковых установок ЗРК NASAMS и 20 комплексов Crotale, и это при сохраненном "кулаке" в 500 бронемашин и 600 артсистем образца "Варшавского договора". А факт наличия в Финляндии КР воздушного базирования на 370 км показывает, что "Страна Суоми" на самом деле "расфинлдяндизировалась" за несколько лет до того, как это вообще заметили в Украине.

До сих пор есть фанатики культа военного строительства "как в Израиле". Но если Израиль нам действительно не дает оружие именно потому, что боится прямого военного конфликта с Ираном, значит модель "милитаризации по-израильски" на самом деле не работает по прямому назначению – сдерживание противников с потенциалом большим в разы.

Да, действительно интересный пример показывает Польша, которая ускоряет развертывание своей армии и заключает крупные контракты на поставки вооружений, в рамках которых, например, получила первые 10 танков и 21 САУ от Южной Кореи всего за 109 дней после выдачи заказа.

Но у поляков на самом деле все самое интересное только начинается, потому чтобы действительно воплотить в жизнь свой план на армию с 1300 новейшими танками и 500 систем HIMARS (или их аналогов), Польше придется радикально менять формат своей государственности, включая модель экономики. Не исключено, что и с "мягкой ассимиляцией" наших беженцев там тоже.

Был еще "антипример" Румынии, которая в феврале 2023 года, видите ли, не сумела сбить две ракеты "Калибр", несколько минут пролетевшие в воздушном пространстве страны.

У нас эту историю тогда списали на "нерешительность НАТО", хотя там нюанс действительно в структуре противовоздушной обороны самой Румынии.

Да, там есть четыре батареи ЗРК Patriot, но их хватает разве что на столичный регион и важные объекты. Стройные 17 истребителей F-16 румынских ВВС расписаны по разным миссиям НАТО, приобретенные в Норвегии еще 30 самолетов в строй еще не стали, а периферию страны перекрывают вообще старые С-75.

Поэтому как-то и неудивительно, что для перехвата "Калибров" румыны подняли в воздух вообще МиГ-21R, и это буквально выглядело как швыряться "балалайками" вдогонку крылатым ракетам.

Украина исторически развивалась как часть западного мира, поэтому должна интегрироваться именно на Запад. Но ведь нужно четче понимать, какие у нас есть собственные преимущества.

И при этом понимать, что уровень величия народов действительно определяется глубиной ошибок, которые они сумели пройти и перерасти.

Источник: пост Киричевского в Facebook