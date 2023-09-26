В этом году ждать не стоит: в Нидерландах озвучили сроки передачи Украине F-16

Обучение может завершиться до весны

Украина может получить самолеты F-16 от Нидерландов спустя несколько месяцев после начала обучения пилотов, однако до конца 2023 года это не произойдет.

Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время рабочего визита в США. Ее слова передает американский телеканал MSNBC.

"Фактические поставки истребителей F-16 Украине начнутся где-то в следующем году", — заявила Оллонгрен.

По словам министра, точная дата передачи боевой авиации Украине пока неизвестна и во многом зависит от того, когда пилоты завершат обучение. При этом она считает, что это может произойти через шесть-восемь месяцев после начала подготовки.

Напомним, 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. В Копенгагене сообщили, что обучение пилотов стартовало в конце августа.

Союзники видят большую проблему в том, что многие из украинских пилотов не владеют английским языком на достаточном уровне, что может замедлить процесс обучения. Однако наибольшим препятствием считается подготовка обслуживающего персонала, поскольку эти самолеты все же весьма требовательны.