Цього року не варто чекати: у Нідерландах озвучили терміни передачі Україні F-16

Навчання може завершитися до весни

Україна може отримати літаки F-16 від Нідерландів за кілька місяців після початку навчання пілотів, проте до кінця 2023 року це не відбудеться.

Про це розповіла Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час робочого візиту до США. Її слова передає американський телеканал MSNBC.

"Фактичні постачання винищувачів F-16 Україні почнуться десь наступного року", — заявила Оллонгрен.

За словами міністра, точна дата передачі бойової авіації Україні поки що невідома і багато в чому залежить від того, коли пілоти завершать навчання. При цьому вона вважає, що це може статися за шість-вісім місяців після початку підготовки.

Нагадаємо, 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія. У Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочалося наприкінці серпня.

Союзники бачать велику проблему в тому, що багато українських пілотів не володіють англійською мовою на достатньому рівні, що може уповільнити процес навчання. Однак найбільшою перешкодою вважається підготовка обслуговуючого персоналу, оскільки ці літаки все ж таки дуже вимогливі.