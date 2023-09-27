Війна — день 581: ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на півдні

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують успішно відбивати атаки окупантів на фронті, а також просуваються на деяких напрямках. Так, ЗСУ повідомляють про успіхи в районі Бахмута Донецької області, а минулого вечора в російських телеграм-каналах і чатах почали з’являтися повідомлення про "масштабний наступ ЗСУ" у Запорізькій області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Сили оборони України продовжують просуватися на півдні від Бахмута, минулої доби там було 12 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш

З даними за 24 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 578: ЗСУ готуються до нового прориву, а окупанти збирають ракети для нових ударів

Про те, що відбувалося 25 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 579: ЗСУ "перемелюють" окупантів на фронтах, а в глибокому тилу росіян дедалі частіше звучить "бавовна"

Інформацію за 26 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 580: на фронті загострення боїв та взаємні атаки дронами та ракетами у тилу