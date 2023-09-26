Війна — день 580: на фронті загострення боїв та взаємні атаки дронами та ракетами в тилу

Оперативно про головне за добу

В Україні продовжуються активні бойові дії по всій лінії фронту, а кількість бойових зіткнень збільшується, а разом з ними і кількість ракетних та дронових ударів з боку росіян щодо об’єктів цивільної інфраструктури. При цьому, на відміну від попереднього року, ЗСУ має необхідні засоби, щоб завдавати ударів у відповідь по тилах окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 З аеродрому "Оленья" під Мурманськом злетіли 6 бомбардувальників Ту-95 та два Ту-22, крім того, є повідомлення про ударні БПЛА в акваторії Чорного моря.

З даними за 23 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 577: окупанти страждають від шквалу "бавовни", але не припиняють атак

Про те, що відбувалося 24 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 578: ЗСУ готуються до нового прориву, а окупанти збирають ракети для нових ударів

Інформацію за 25 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 579: ЗСУ "перемелюють" окупантів на фронтах, а в глибокому тилу росіян все частіше звучить "бавовна"