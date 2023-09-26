Хто отримає мільярди на розмінування: скандальні політики, менеджер Коломойського та інші

Розмінування це роки роботи і мільярди доларів. "Бізнес-Телеграф" з’ясував, хто готується заробити. Є знайомі прізвища

На наступний рік в українському держбюджеті на потреби розмінування закладено 2 млрд грн. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун. За її словами, в Кабміні є розуміння, що в Україні має розвиватися приватний ринок операторів розмінування. "Відтак і закладається фінансовий механізм, щоб швидше розмінувати забруднені землі, повертаючи їх в економіку, щоб на цих ділянках можна було сіяти і жати", — пояснює Бігун.

Шефіня Бігун, перший віце-премьєр — міністр економіки Юлія Свириденко на минулому тижні сказала, що єдина умова для бюджетної компенсації — роботи має виконувати сертифікована компанія. І от серед засновників сертифікованих компаній зустрічаються дуже цікаві персонажі.

Небезпечні гроші

Ринок величезний. Його обсяг навіть неможливо оцінити. Ніхто не знає, скільки землі треба розмінувати. Оцінки різняться від 170 000 до 250 000 квадратних кілометрів. Тобто, 30-40% території країни. "Наша держава рішуче налаштована повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій" — зазначають в Міністерстві економіки.

Купа небезпечної роботи — купа грошей. Вартість професійного розмінування квадратного метра території, за оцінками Асоціації саперів України, складає мінімум 3 долари. Тобто розмінування невеликого поля площею 10 га буде коштувати 300 000 доларів. "Один аграрій сказав: навіть якщо ми засіємо ці землі марихуаною, ми і за кілька років не відіб’ємо такі витрати на розмінування", – цитують ЗМІ голову Асоціації саперів Тимура Пістрюгу.

Зрозуміло, що самотужки Україні таки витрати не потягнути, отже, вся надія на міжнародних донорів. В тому, що вони виділять необхідні мільярди доларів на це, можна не сумніватися. Деякі гроші вже заходять. Не дивно, що в Україні вже з’явилось чимало охочих заробити на цьому ринку.

Заслужені люди

За даними Міноборони, на сьогоднішній день в переліку операторів протимінної діяльності, які пройшли сертифікацію в Україні, знаходяться 16 структур. З них дві державні — Центр гуманітарного розмінування Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт"-Державне підприємство "Укроборонсервіc" та Відділ навчання ризикам та взаємодії з громадськістю з питань протимінної діяльності Центру протимінної діяльності. Перший працює як національний комерційний оператор, другий — як урядовий оператор.

Також в переліку є сім представництв та підрозділів добре знаних міжнародних неприбуткових організацій, що працюють за донорські кошти. Такі, як філія The Mines Advisory Group (MAG) в Україні, "Благодійний фонд "Швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні", представництво "HALO Trust в Україні", представництво Датської Ради у справах біженців в Україні, філія Norwegian People’s Aid в Україні, Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні та представництво DanChurchAid в Україні.

В перелік національних операторів, що працюють за донорські кошти, входять три організації — ТОВ "Демінінг Солюшнс", Асоціація саперів України та БФ "Сучасне село та місто". І нарешті, є ще 4 новачка, що набули статус національних комерційних операторів — ТОВ "Інтернешнл Демайнінг груп", ТОВ "Патрон Демайнінг", ТОВ "ГК Груп" та Департамент з безпеки судноплавства, режимно-секретної роботи та розмінування ТОВ СП "Нібулон".

Житомирським ТОВ "ГК Груп" володіє професійний військовослужбовець, ветеран АТО Віталій Кучеренко. В кінці минулого року Український ветеранський фонд повідомив, що "ГК Груп" став одним з переможців його конкурсної програми #ВАРТО (від 500 000 до 1 млн грн на розвиток власної справи), і закупить сучасні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів, індивідуального захисту, навігації та оргтехніки з програмним забезпеченням. Через це компанія тільки в цьому році розпочала повноцінну роботу — за 2022 році її доходи склали лише символічні 120 000 грн, а збиток — 63 700 грн.

"Нібулон" — це один з найбільших українських агрохолдингів, засновник якого, Герой України Олексій Вадатурський загинув у власному домі разом з дружиною Раїсою під час обстрілу руснею Миколаєва в липні 2022 року. Після цього контроль над "Нібулоном" перейшов до його сина Андрія Вадатурського, якому серед сотень проблем треба вирішувати і проблему розмінування земельного банку компанії. "Загальна площа території, яку потрібно розмінувати, складає близько 25 500 га, що складає майже 30% земельного банку "Нібулону". У вересні 2023 "Нібулон" підписав грантовий контракт з DEG Impulse gGmbH на 4,8 млн євро. Гроші підуть на машини для розмінування. "Обладнання, яке буде придбано за грантові кошти, дозволить сягнути наступного рівня – права на технічне обстеження територій (ТО), розмінування вручну (РВ), очищення району ведення бойових дій (ОРВБД)" — заявили в "Нібулоні".

Сертифікати на повний комплект протимінної діяльності (НТО, ТО, РВ та ОРВБД) мають ще дві компанії з України — ТОВ "Інтернешнл Демайнінг Груп" та ТОВ "Науково-виробнича компанія "Патрон Демайнінг". Перша була створена в Києві ще в 2007 р, проте до широкомасштабної війни фактично не функціонувала (в 2021 році вона декларувала нульові доходи), а в минулому році тільки почала набирати обертів (200 000 грн виручки). Засновниками компанії на паритетних началах є три партнери — Руслан П'ятковський (34%), Олександр Волков та Сергій Петренко (по 33%). Найвідоміший з них П'ятковський — громадянин Білорусі, ветеран АТО (був командиром спецпідрозділу батальону "Шахтарськ"), відомий під позивним "Білорус".

Непрості новачки

Найбільш цікаві — три компанії. Одна продемонструвала свої навички ще коли українці називали війну АТО — київське ТОВ "Демінінг Солюшнс". Основними власниками цієї компанії, яка займається гуманітарним розмінуванням території України з травня 2018 року, є два Володимири Петенки — батько та син (35% та 45%). Петенко-старший є діючим членом наглядової ради Асоціації саперів України, яка прописана за одною адресою з ТОВ "Демінінг Солюшнс". Проте, на відміну від компанії Петенків, яка має дозволи на весь комплекс протимінної діяльності (від інформування населення про ризики, пов'язані з мінами, до очищення району ведення бойових дій), Асоціація сертифікована тільки на проведення інформаційної роботи та т.зв. НТО — нетехнічного обстеження (збирання та аналіз даних, без використання технічних засобів, про присутність вибухонебезпечних боєприпасів на тій чи іншій території).

Петенки — відомі люди. Ще в 1992 році полковник Володимир Петенко став помічником Президента України Леоніда Кравчука з військових питань. А зараз на сайті випускників Київського вищого загальновійськового командного двічі Червонопрапорного училища ім. Фрунзе Петенко-старший згадується вже як генерал-майор (очевидно, у відставці). Більше того, згідно з повідомленням "Наших грошей", станом на 2006 рік Петенко-старший працював виконавчим директором ДП "Укроборонсервіс" із структури "Укроборонпрому", а його син в 2018 році засвітився в якості директора кіпрської прокладки Petralink limited. Остання фігурувала у скандальній схемі постачання українській армії БМП-1 загальною вартістю 265 млн грн. Обставини цієї схеми, яка нанесла державі збитки у розмірі понад 50 млн. грн, в з’ясовувала Генеральна Прокуратура України в рамках кримінального провадження №42018000000001802. Проте про підозри жодному з Петенків слідчі так і не повідомили. Бізнес Петенків з початком широкомасштабної війни помітно виріс. Якщо в 2021 виручка ТОВ "Демінінг Солюшнс" склала лише 58 600 грн, то в 2022 році вона збільшилась до 28 млн грн. В 2022 році компанія навіть отримала більше 17 млн грн чистого прибутку (в 2021 — 1,56 млн грн збитку).

А от "Патрон Демайнінг" поки що не дуже відома. Компанія зареєстрована лише в минулому році в Дніпрі, а її єдиним засновником став Андрій Сербін. Це власник не дуже відомого навіть у Дніпрі "Адвокатського Бюро Андрія Сербіна", проте набагато показовішим є його короткий політичний досвід в 2020 році. Тоді Сербін працював керівником юридичного департаменту ТОВ "ТД "Дніпроазот-Агрохімія", і безуспішно балотувався в Дніпропетровську обласну раду від партії "За майбутнє". ТОВ "ТД "Дніпроазот-Агрохімія" був дистрибьютором добрив "Дніпроазоту", який, як відомо, контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. А партія "За майбутнє" була проектом, який фінансував Коломойський (головою партії став його партнер по нафтогазовому бізнесу Ігор Палиця).

Справжня "родзинка" приватної частини цього списку — благодійний фонд "Сучасне село та місто" з Умані. Він сертифікувався у категорії "Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни". Головою фонду є Діана Білянівська — депутат Уманської міськради, та найголовніше — помічниця депутата ВР, одіозного екс-"регіонала" Антона Яценка.

Того самого Яценка, який в 2021 році відмовлявся піднятися під час виконання гімну України, а за довгий період депутатства встиг побувати у складі фракції БЮТ, Партії регіонів (де голосував за диктаторські закони), "Відродження" та "За майбутнє", незадовго до війни повернувшись до Юлії Тимошенко. До Яценка вистачає питань і без політики. Наприклад, нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан називає його "батьком" Тендерної палати України (схеми залучення приватних компаній для обов’язкових консультаційних послуг при держзакупівлях за часів Тимошенко та Януковича, що дозволяло вимивати з цієї сфери сотні мільйонів доларів щорічно), а згодом — автором схеми Єдиної бази даних звітів про оцінку із залученням т.зв. "електронних майданчиків", які були просто прокладками між оцінювачами та ФДМУ, що заробляли гроші з повітря.

Цей перелік може розширитись. Адже ще у лютому було лише чотири компанії, отримавших сертифікати на розмінування.