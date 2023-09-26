Странные саперы: одиозный экс-регионал, приватовец и фигурант уголовного производства хотят освоить миллиарды на разминировании

Разминирование – это годы работы и миллиарды долларов. "Бизнес Телеграф" выяснил, кто готовится заработать. Есть знакомые фамилии

На следующий год в украинском госбюджете на нужды разминирования заложено 2 млрд грн. Об этом в интервью "Телеграфу" сказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. По ее словам, у Кабмина есть понимание, что в Украине должен развиваться частный рынок операторов разминирования. "Следовательно и закладывается финансовый механизм, чтобы быстрее разминировать загрязненные земли, возвращая их в экономику, чтобы на этих участках можно было сеять и жать", — объясняет Бигун.

Шефиня Бигун, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко на прошлой неделе сказала, что единственное условие для бюджетной компенсации работы должно выполнять сертифицированная компания. И вот среди основателей сертифицированных компаний встречаются очень интересные персонажи.

Опасные деньги

Рынок огромен. Его объем даже невозможно оценить. Никто не знает, сколько земли нужно разминировать. Оценки разнятся от 170 000 до 250 000 квадратных километров. То есть 30-40% территории страны. "Наше государство решительно настроено вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий", — отмечают в Министерстве экономики.

Куча опасной работы – куча денег. Стоимость профессионального разминирования квадратного метра территории, по оценкам Ассоциации саперов Украины, составляет минимум 3 доллара. То есть, разминирование небольшого поля площадью 10 га будет стоить 300 000 долларов. "Один аграрий сказал: даже если мы засеем эти земли марихуаной, мы и через несколько лет не отразим такие расходы на разминирование", – цитируют СМИ главу Ассоциации саперов Тимура Пистрюгу.

Понятно, что самостоятельно Украине расходы не потянуть, следовательно, вся надежда на международных доноров. В том, что они выделят необходимые миллиарды долларов, можно не сомневаться. Некоторые деньги уже заходят. Неудивительно, что в Украине уже появилось много желающих заработать на этом рынке.

Заслуженные люди

По данным Минобороны, на сегодняшний день в перечне операторов противоминной деятельности, прошедших сертификацию в Украине, находятся 16 структур. Из них две государственные — Центр гуманитарного разминирования Дочернего предприятия Государственной компании "Укрспецэкспорт" — Государственное предприятие "Укроборонсервис" и Отдел обучения рискам и взаимодействию с общественностью по вопросам противоминной деятельности Центра противоминной деятельности. Первый работает как национальный коммерческий оператор, второй как правительственный оператор.

Также в перечне есть семь представительств и подразделений хорошо известных международных некоммерческих организаций, работающих за донорские средства. Такие, как филиал The Mines Advisory Group (MAG) в Украине, "Благотворительный фонд "Швейцарский фонд по противоминной деятельности ФСД в Украине", представительство "HALO Trust в Украине", представительство Датского Совета по делам беженцев в Украине, филиал Norwegian People’s Aid в Украине, Обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине и представительство DanChurchAid в Украине.

В перечень национальных операторов, работающих за донорские средства, входят три организации — ООО "Демининг Солюшнс", Ассоциация саперов Украины и БФ "Современная деревня и город". И наконец, есть еще 4 новичка, которые получили статус национальных коммерческих операторов — ООО "Интернешнл Демайнинг групп", ООО "Патрон Демайнинг", ООО "ГК Групп" и Департамент по безопасности судоходства, режимно-секретной работы и разминирования ООО СП "Нибулон" .

Житомирским ООО "ГК Групп" владеет профессиональный военнослужащий, ветеран АТО Виталий Кучеренко. В конце прошлого года Украинский ветеранский фонд сообщил, что "ГК Групп" стал одним из победителей его конкурсной программы #ВАРТО (от 500 000 до 1 млн грн на развитие собственного дела), и закупит современные средства поиска взрывоопасных предметов, индивидуальной защиты, навигации и оргтехники по программному обеспечению. Поэтому компания только в этом году начала полноценную работу — за 2022 год ее доходы составили лишь символические 120 000 грн, а убыток — 63 700 грн.

"Нибулон" — это один из крупнейших украинских агрохолдингов, основатель которого, Герой Украины Алексей Вадатурский погиб в собственном доме вместе с супругой Раисой во время обстрела русской Николаевой в июле 2022 года. После этого контроль над "Нибулоном" перешел к его сыну Андрею Вадатурскому, которому среди сотен проблем нужно решать и проблему разминирования земельного банка компании. "Общая площадь территории, которую нужно разминировать, составляет около 25 500 га, что составляет почти 30% земельного банка "Нибулона". В сентябре 2023 года "Нибулон" подписал грантовый контракт с DEG Impulse gGmbH на 4,8 млн евро. Деньги пойдут на машины для разминирования "Оборудование, которое будет приобретено за грантовые средства, позволит достичь следующего уровня — права на техническое обследование территорий (ТО), разминирование вручную (РО), очистку района ведения боевых действий (ОРВБД)" — заявили в "Нибулоне".

Сертификаты на полный комплект противоминной деятельности (НТО, ТО, РО и ОРВБД) имеют еще две компании из Украины — ООО "Интернешнл Демайнинг Груп" и ООО "Научно-производственная компания "Патрон Демайнинг". Первая была создана в Киеве еще в 2007 г. однако до широкомасштабной войны фактически не функционировала (в 2021 году она декларировала нулевые доходы), а в прошлом году только начала набирать обороты (200 000 грн выручки). Александр Волков и Сергей Петренко (по 33%), самый известный из них Пятковский — гражданин Беларуси, ветеран АТО (был командиром спецподразделения батальона "Шахтерск"), известный под позывным "Беларус".

Непростые новички

Наиболее интересные – три компании. Одна продемонстрировала свои навыки еще когда украинцы называли войну АТО — киевское ООО "Демининг Солюшнс". Основными владельцами этой компании, которая занимается гуманитарным разминированием территории Украины с мая 2018 года, являются два Владимира Петенки — отец и сын (35% и 45%). Петенко-старший является действующим членом наблюдательного совета Ассоциации саперов Украины, прописанным по одному адресу с ООО "Демининг Солюшнс". Однако, в отличие от компании Петенко, имеющей разрешения на весь комплекс противоминной деятельности (от информирования населения о рисках, связанных с минами, до очищения района ведения боевых действий), Ассоциация сертифицирована только на проведение информационной работы и т.н. НТО — нетехническое обследование (сбор и анализ данных, без использования технических средств, о присутствии взрывоопасных боеприпасов на той или иной территории).

Петенки – известные люди. Еще в 1992 году полковник Владимир Петенко стал помощником Президента Украины Леонида Кравчука по военным вопросам. А сейчас на сайте выпускников Киевского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. Фрунзе Петенко-старший упоминается уже как генерал-майор (видимо, в отставке). Более того, согласно сообщению "Наших денег", на 2006 год Петенко-старший работал исполнительным директором ГП "Укроборонсервис" из структуры "Укроборонпрома", а его сын в 2018 году засветился в качестве директора кипрской прокладки Petralink limited. Последняя фигурировала в скандальной схеме поставок украинской армии БМП-1 общей стоимостью 265 млн грн. Обстоятельства этой схемы, нанесшей государству ущерб в размере более 50 млн. грн, выясняла Генеральная Прокуратура Украины в рамках уголовного производства № 42018000000001802. Однако о подозрениях ни одному из Петенков следователи так и не сообщили. Бизнес Петёнков с началом широкомасштабной войны заметно вырос. Если в 2021 году выручка ООО "Демининг Солюшнс" составила лишь 58 600 грн, то в 2022 году она увеличилась до 28 млн грн. В 2022 году компания даже получила более 17 млн грн чистой прибыли (в 2021 – 1,56 млн грн убытка).

А вот "Патрон Демайнинг" пока не очень известна. Компания зарегистрирована только в прошлом году в Днепре, а ее единственным учредителем стал Андрей Сербин. Это владелец не очень известного даже в Днепре "Адвокатского Бюро Андрея Сербина", однако гораздо более показательным является его краткий политический опыт в 2020 году. Тогда Сербин работал руководителем юридического департамента ООО "ТД "Днепразот-Агрохимия", и безуспешно баллотировался в Днепропетровский областной совет от партии "За будущее". ООО "ТД "Днепразот-Агрохимия" был дистрибьютором удобрений "Днепразота", который, как известно, контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. А партия "За будущее" была проектом, финансированным Коломойским (главой партии стал его партнер по нефтегазовому бизнесу Игорь Палица).

Настоящая "изюминка" частной части этого списка — благотворительный фонд "Современная деревня и город" из Умани. Он сертифицировался в категории "Информирование населения о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны". Главой фонда является Диана Биляновская — депутат Уманского горсовета, и самое главное — помощница депутата ВР, одиозного экс-"регионала" Антона Яценко.

Того самого Яценко, который в 2021 году отказывался подняться во время исполнения гимна Украины, а за долгий период депутатства успел побывать в составе фракции БЮТ, Партии регионов (где голосовал за диктаторские законы), "Возрождение" и "За будущее", незадолго до войны вернувшись к Юлии Тимошенко. До Яценко хватает вопросов и без политики. Например, нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан называет его "отцом" Тендерной палаты Украины (схемы привлечения частных компаний для обязательных консультационных услуг при госзакупках при Тимошенко и Януковиче, что позволяло вымывать из этой сферы сотни миллионов долларов ежегодно), а впоследствии — автором схемы Единой базы данных отчетов об оценке с привлечением т.н. "электронных площадок", которые были просто прокладками между оценщиками и ФГИУ, зарабатывавшими деньги с воздуха.

Этот список может расшириться. Ведь еще в феврале было всего четыре компании, получившие сертификаты на разминирование.